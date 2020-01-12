Какой продукт предотвращает ожирение [ Редактировать ]
Проблема лишнего веса - распространенное явление. Так, ученые их Канады провели исследование, в котором изучили полезные свойства цельного молока. Оказывается, продукт не только богат на различные микроэлементы, но и помогает предотвратить ожирение.
В ходе изучения данного вопроса ученые проанализировали результаты 28 исследований, которые были сделаны в семи странах. В экспериментах приняло участие более 21 тысячи детей возрастом от года до 18 лет. Указанные исследования показали, что употребление ребенком молока с пониженным содержанием жира никак не влияет на его вес во взрослой жизни.
Однако цельное молоко снижало риск ожирения в будущем на 40 процентов. Результаты исследования полностью опровергли рекомендации врачей, которые советуют после двух лет пить детям только обезжиренное молоко.
В данный момент статистически доказан только факт полезности цельного молока. Однако ученым еще предстоять установить причины предотвращения ожирения, поскольку этот вопрос очень важен для медицины. Если ученые смогут подтвердить свою теорию экспериментально, то это приведет к изменению методов предотвращения набора лишнего веса у детей.
Ранее сообщалось, какие продукты могут взбодрить.
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