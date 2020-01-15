В Киеве горе-мать выбросила ребенка в мусорный контейнер [ Редактировать ]
В ночь на 15 января в Киеве на улице Героев Севастополя, 22 случилось происшествие. Так, в мусорном контейнере нашли младенца. Девочка была мертва и спасти ее не удалось. Правоохранители разыскивают мать, передает пресс-служба полиции Киева.
Причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по статье 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В частности, правоохранители проверяют наличие записей камер видеонаблюдения, которые находятся неподалеку, и готовят запросы в родильные дома и больницы.
Ранее сообщалось, что под Одессой "сварили" 5-месячного ребенка, а также в Киеве ребенок пострадал в больнице.
Кроме того, под Винницей в пожаре отравилась девочка, а в детском саду 70 детей отравились сыром.
по теме
В Киеве отец забил сына граблями
По предварительной информации, мужчина пришел к своему отцу, чтобы попросить у него денег
Мужчина попросил у коллеги пистолет и застрелился в офисе
В Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 6 случилось происшествие
В Киеве пьяный мужчина изрезал соседа во дворе дома
В воскресенье, 29 декабря, в Голосеевском районе Киева на улице Васильковской случилось происшествие
В киевском парке жестоко убили мужчину
В Святошинском районе Киева случилось происшествие
В Киеве на мосту Патона произошло жуткое ДТП
Toyota Land Cruiser вылетел на встречку, столкнулся с Daewoo Gentra и врезался в отбойник