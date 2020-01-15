В ночь на 15 января в Киеве на улице Героев Севастополя, 22 случилось происшествие. Так, в мусорном контейнере нашли младенца. Девочка была мертва и спасти ее не удалось. Правоохранители разыскивают мать, передает пресс-служба полиции Киева.

Причину смерти установят ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по статье 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В частности, правоохранители проверяют наличие записей камер видеонаблюдения, которые находятся неподалеку, и готовят запросы в родильные дома и больницы.

Ранее сообщалось, что под Одессой "сварили" 5-месячного ребенка, а также в Киеве ребенок пострадал в больнице.

Кроме того, под Винницей в пожаре отравилась девочка, а в детском саду 70 детей отравились сыром.