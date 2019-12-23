В субботу, 21 декабря, возле города Фастов (Киевская область) случилось происшествие. Известно, что прохожие в лесополосе нашли тело новорожденного ребенка. Они сообщили о происшествии в полицию, передает "Информатор".

По предварительной информации, горе-мать выбросила малыша сразу после родов. В СМИ появилась информация о том, что многодетная мать родила девочку в общежитии, после этого завернула малышку в ткань и выкинула. Но пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович данные сведения не подтвердил.

Он сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 117 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Киеве ребенок застрял в батареи, а также в Ривне во время урока умерла девочка.