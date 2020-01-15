Сім'ї загиблих у авіакатастрофі в Ірані отримають по 200 тисяч гривень, - про це повідомив Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі. Одноразову грошову допомогу держава надасть із резервного фонду.

Також прем'єр зазначив, що уряд проконтролює всі страхові виплати відповідно до міжнародного права. А це, за розрахунками урядовців, близько 345 тисяч доларів для кожної родини.