Сім'ї загиблих у авіакатастрофі в Ірані отримають по 200 тисяч гривень - Кабмін [ Редактировать ]
Сім'ї загиблих у авіакатастрофі в Ірані отримають по 200 тисяч гривень, - про це повідомив Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі. Одноразову грошову допомогу держава надасть із резервного фонду.
Також прем'єр зазначив, що уряд проконтролює всі страхові виплати відповідно до міжнародного права. А це, за розрахунками урядовців, близько 345 тисяч доларів для кожної родини.
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