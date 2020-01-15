Іран уже на порозі створення ядерної зброї, - про це повідомляє ізраїльська розвідка. Заява викликала багато галасу на Близькому Сході. Ізраїль сповнений рішучості - мовляв, якщо на Тегеран не вплинуть санкції, проблему вирішать інакше. Як? - дізнався Антон Готліб.

Щорічний звіт військової розвідки, річ рутинна і зазвичай сенсацій не містить. Але в цьому році викликала справжній резонанс. У документі вказано, - через рік Тегеран отримає матеріали, необхідні для створення ядерної бомби. Ще рік буде потрібно для створення ракети, здатної нести ядерний заряд. Якщо це трапиться, ситуація на Близькому Сході зміниться кардинально.

"Навіть якщо це буде ракета, здатна пролетіти тільки 3 тисячі кілометрів, в зоні ураження опиняться, крім Ізраїлю, усі країни Перської затоки. Це, як мінімум, спричинить шалену гонку ядерних озброєнь, тому що всі сусіди Ірану відразу захочуть володіти такою бомбою", - наголошує Элі Кахан, Експерт у сфері безпеки.

Після виходу США з ядерної угоди з Іраном, ісламська республіка відразу почала збагачення урану, не вважаючи себе обмеженою ніякими зобов'язаннями. Ізраїль давно заявляв, що Іран і так продовжує роботи зі створення бомби, незважаючи на всі угоди. Для доказу цього, розвідка Моссад провела одну з найблискучіших операцій у своїй історії - агенти викрали ядерний архів прямо з Тегерана.

"Ми абсолютно точно знаємо, що відбувається з іранською ядерною програмою. Іран розраховує отримати ядерну зброю, але я повторюю: Ізраїль цього не допустить. Закликаю лідерів усіх західних країн негайно запустити механізм автоматичних санкцій в ООН", - закликав Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

За свою історію Ізраїль вже двічі позбавляв супротивників можливості отримати ядерну зброю. У 1981 році його ВПС розбомбили іракський реактор "Осирак", поставивши хрест на ядерних амбіціях Саддама Хусейна. У 2007 - знищили реактор, що будувався в Сирії. Його створювали північнокорейські фахівці.

Якщо Ізраїль зрозуміє, що Іран знаходиться в одному кроці від створення ядерної зброї, що здатна досягти території єврейської держави, чекати реакції світової спільноти не стане. Ізраїльські ВПС давно відпрацювали сценарій потужного удару по цілях, значно віддалених від території країни. За деякими даними, досягнуто згоди з Саудівською Аравією, яка надасть для цього свої аеродроми.