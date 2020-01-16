В Іспанії горів термінал аеропорту [ Редактировать ]
В Іспанії горів аеропорт. Спалахнув дах терміналу на летовищі міста Аліканте. Усіх пасажирів евакуювали. Полум'я швидко загасили. Минулося без потерпілих.
Через інцидент кілька рейсів скерували до іншого аеропорту, а вильоти - відклали. Причини займання з'ясовують.
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