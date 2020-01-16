Вибух на нафтохімічному заводі в Іспанії: є постраждалі

Звук від вибуху було чути за кілька кілометрів, а в небо здійнявся стовп диму та полум'я. Тіло загиблого знайшли у будинку - за два кілометри від епіцентру подій