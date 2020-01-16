Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно в бикини ужаснула фанатов худобой, опубликовала новое фото в соцсети. Так, селфи, подпись к которому озадачила многих поклонников, появилось в Instagram артистки.

"Я полна вдохновения, чтобы достичь новых вершин", - загадочно подписала публикацию Настя.

Фото: instagram.com/kamenskux

Фанатам понравился "свежий" снимок Каменских. Они написали множество теплых слов и комплиментов в комментариях к публикации.

"Настя, мы тебя любим", "Красотка, мы в тебя верим!", "У тебя все получится!", "Это ты о чем?", "Красавица", "Ух какая", "Жаркое фото", "Вауу", "Настя, не перестаешь удивлять", - написали юзеры социальной сети.

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