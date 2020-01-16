В Австралии прошли дожди (видео) [ Редактировать ]
В засушливых районах Австралии прошли дожди. Об этом сообщает австралийский телеканал АВС.
Кроме того, объявлено штормовое предупреждение в некоторых районах Сиднея и Иллаварра. Ожидается, что грозы обрушатся на Камден, Кэмпбелтаун и Пиктон, а затем переместятся в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.
Отмечается, что дождь облегчит работу пожарных бригад, которые борются с пожарами, но есть опасения, что влажная погода может вызвать оползни, ливневые паводки и загрязнение воды.
Ранее сообщалось о том, что число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек, а также стало известно, что на восстановление природы в Австралии потребуется более 100 лет.
Добавим, что животным в Австралии скидывали тонны овощей с вертолетов.
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