Зовсім розслаблятися тут не можна

В українському війську знову втрати. Один армієць загинув минулої доби на Сході. Бойовики 11 разів атакували позиції оборонців. Накривали вогнем із артилерійських систем калібру 152 міліметри, 120 та 82 мінометів, гранатометів та кулеметів. Найгарячіше було біля Павлополя, Оріхового та Новотошківського. Неподалік Авдіївки цілив ворожий снайпер. З передових позицій - репортаж Руслана Смєщука.

Передові позиції за Авдіївкою так звана авдіївська промзона. Це виглядає як лабіринт розбитих будинків, та пробитих і потрощенних кулями і осколками парканів. Періодично ми чуємо поодинокі постріли та кулеметні черги. Таке тут постійно.

Іноді працюють і калібри побільше. Поки нас ведуть до нульових окопів, на сусідню позицію прилітає черга з автоматичного гранатомета.

"Що це було? - АГС. - Хто? По нам? - Скоріше за все по моноліту. Ага, це гранатомет".

"Выстрели с той стороны, одиночными работают. Вытягивают. Они вытягивают, их пулеметчик "тыш" - о, вот видите. Начинаешь отвечать, по тебе начинают работать снайпера. У них там и там по вышкам снайпера", - розповідає позивний "Мультик", військовослужбовець ЗСУ.

Таку ситуацію військові називають затишшям. Якщо не має шквального вогню, масованих обстрілів та не стріляє артилерія із мінометами - це вже тиша, кажуть бійці.

"По сравнению с какими-то сильными пострелушками, это так иногда расслабляет, что самим страшно", - зазначив позивний " Кузнєчик", військовослужбовець ЗСУ.

Та зовсім розслаблятися тут не можна. Відстань між переломами позиціями іноді менше сотні метрів.

"Кричат нам по вечерам, когда мы даем ответку - какие мы укропы хорошие. Подходить пытались, но не подпускаем, даем ответ адекватный. Всегда на месте, всегда бдим", - розповідає позивний "Мультик", військовослужбовець ЗСУ.

Володимир родом із великих міст Донеччини, яке було в окупації, а зараз - підконтрольне Україні. Для нього ця війна та руйнування навколо сприймаються гостріше. У висловлюваннях хлопець себе не стримує.

"Не хочу чтобы мою землю всякие раздирали. Украина должна оставаться Украиной", - говорить Володимир, військовослужбовець ЗСУ.

По закінченні свого першого контракту, військовик планує одразу підписувати наступний. І так до повного звільнення своєї Батьківщини.