Через виверження загалом евакуювали понад 200 тисяч філіппінців

Вулкан Тааль на Філіппінах зруйнував десятки житлових будинків навколо. Хмари диму й попіл - кратер почав викидати у понеділок. Прилегла до гори територія частково випалена лавою.

Дехто з місцевих жителів повернувся додому, але більшість осель сильно пошкоджена. Люди сподіваються на допомогу. Через виверження загалом евакуювали понад 200 тисяч філіппінців.

Сейсмологи кажуть: активність вулкану може посилитися. Тааль невеликий за розміром, але розташований за 70 кілометрів від столиці, тому вважається одним із найнебезпечніших.