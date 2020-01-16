Вулкан зруйнував десятки будинків на Філіппінах [ Редактировать ]
Вулкан Тааль на Філіппінах зруйнував десятки житлових будинків навколо. Хмари диму й попіл - кратер почав викидати у понеділок. Прилегла до гори територія частково випалена лавою.
Дехто з місцевих жителів повернувся додому, але більшість осель сильно пошкоджена. Люди сподіваються на допомогу. Через виверження загалом евакуювали понад 200 тисяч філіппінців.
Сейсмологи кажуть: активність вулкану може посилитися. Тааль невеликий за розміром, але розташований за 70 кілометрів від столиці, тому вважається одним із найнебезпечніших.
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