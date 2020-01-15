Во вторник, 14 января, в Испании в провинции Таррагона прогремел мощный взрыв. В результате происшествия на нефтехимическом заводе в Каталонии погибли два человека. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

Как сообщается, тело второго погибшего было обнаружено под обломками внутри завода. Ранее он считался пропавшим без вести.

Us passo fotos i vídeos del q va passar ahir a La Canonja (Tarragona) pic.twitter.com/3XkGwFspU7 — TXAPERO INDEPENDENTISTA (@txaperoindepe) 15 января 2020 г.

Ранее сообщалось, что в сети разместили видеозапись страшного взрыва.