Взрыв в Испании: количество жертв растет [ Редактировать ]
Во вторник, 14 января, в Испании в провинции Таррагона прогремел мощный взрыв. В результате происшествия на нефтехимическом заводе в Каталонии погибли два человека. Об этом сообщает издание La Vanguardia.
Как сообщается, тело второго погибшего было обнаружено под обломками внутри завода. Ранее он считался пропавшим без вести.
Us passo fotos i vídeos del q va passar ahir a La Canonja (Tarragona) pic.twitter.com/3XkGwFspU7— TXAPERO INDEPENDENTISTA (@txaperoindepe) 15 января 2020 г.
Ранее сообщалось, что в сети разместили видеозапись страшного взрыва.
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