Депутати Європарламенту закликали запровадити санкції проти Польщі та Угорщини [ Редактировать ]
Європарламент закликав Раду ЄС покарати Польщу та Угорщину через ситуацію з верховенством права у цих країнах. Депутати провели дебати щодо кожної з держав та ухвалили резолюцію. За що у ЄС критикують Варшаву та Будапешт - розкаже Олена Абрамович.
Розмова про те, що Польща та Угорщина порушують фундаментальні цінності Євросоюзу - почалася ще два роки тому. Депутати Європарламенту закликали запровадити санкції, проте Рада ЄС обмежилась лише зауваженнями. Тепер парламентарії вирішили ще раз закликати лідерів країн ЄС до рішучих дій.
"Активістів арештовують, свобода віросповідання - під тиском, і вперше ми спостерігаємо ситуацію, коли університет змушені переміщати за кордон. Окрім того - не припиняються атаки на мігрантів, безхатченків", - наголошує Малін Бйорк, євродепутатка від Швеції.
Основні претензії до Угорщини - це переслідування Центральноєвропейського університету, який фінансує американський філантроп угорського походження Джордж Сорос. А також небувала узурпація ЗМІ.
"Від 2010 року угорський уряд систематично підривав прозорість медіа, зокрема зосереджуючи ЗМІ у своїх руках і спотворюючи їх провладною пропагандою. Ми занепокоєні також злиттям понад 400 ЗМІ в єдиний медіа-холдинг", - зазначає Вера Юрова, віце-президент Європейської комісії з питань цінностей та прозорості.
А от Польщу критикують за створення так званих "вільних від ЛГБТ" зон в країні. А також за судову реформу, яка спричинила чимало протестів. Останню демонстрацію польських суддів підтримали їхні колеги з 20 інших країн ЄС.
"Ми спостерігаємо в одній з найбільших держав ЄС, як понад 40 суддів стали жертвами дисциплінарних процедур - не без участі міністра юстиції. Це безпрецедентні в історії Європи репресії щодо суддів", - наголошує Міхал Шимечка, євродепутат від Словаччини.
Попри численні аргументи, Євродепутати від керівних партій Угорщини та Польщі всі звинувачення заперечували.
"Суди в Польщі вільні й незалежні. Польща захищає верховенство права. Судді можуть протестувати, і ніхто їх не зупиняє. Усі, хто говорить інакше - брехуни", - стверджує Беата Шидло, євродепутатка, експрем'єр-міністр Польщі.
"Шкода, що дискусія щодо Угорщини стала головним елементом дебатів у Європарламенті. Не лише тому, що він не відіграє ніякої ролі в санаційній процедурі, але й тому, що ці дебати - це не факти, а політичне полювання на відьом", - стверджує Лівія Ярока, євродепутатка від Угорщини.
Європарламент у питанні санкцій не має значних повноважень. Депутати можуть лише закликати Раду ЄС до дій. У своїй резолюції вони вимагають покарати Варшаву та Будапешт грошима. Тобто, прив'язати європейські видатки до рівня дотримання основоположних принципів ЄС.
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