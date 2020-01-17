Поліція презентувала додаток "Стоп наркотик" [ Редактировать ]
Понад 300 електронних адрес наркокрамниць заблокувала поліція за допомогою чат-боту "Стоп наркотик". Про це повідомили в МВС під час презентації цього додатку. Його розробили в харківському університеті внутрішніх справ. Це програма, яка дозволяє правоохоронцям систематизувати наркоадреси.
Діє чатбот через месенджер Telegram. Допомогти поліції блокувати наркоадреси можуть всі охочі. Для цього потрібно завантажити додаток на свій смартфон.
"На даний час інтернет мережу використовують як платформу для розповсюдження наркотиків. У зв'язку з цим факультетом кіберполіції Харківського університету внутрішніх справ створено безкоштовний чатбот "Стоп наркотик". Мрія для блокування телеграмм каналів через які здійснюється продаж наркотичних засобів", - говорить Олександр Гогілашвілі, Заступник міністра внутрішніх справ.
"Зараз, коли у нас уже 18,5 тисяч користувачів, які щоденно допомагають блокувати набагато більше, то на блокування однієї адреси уходить година-три години. І з такою швидкістю ми дуже швидко будемо блокувати наркоадреси", - говорить Денис Дацюк, курсант Харківського національного університету внутрішніх справ.
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