В Іспанії сотня вершників очистилась вогнем [ Редактировать ]
Понад сто вершників очистилися вогнем у іспанському селищі Сан-Бартоломео де Пінарес. Воно знамените своїм яскравим фестивалем святом ліхтарів. Уночі на вулицях розкладають багаття і власники коней перестрибують через них на своїх скакунах.
Проводять ритуал уже кількасот років напередодні дня Святого Антонія - покровителя тварин. За переказами, полум'я і дим очищують коней та їхніх господарів від усього лихого, а також надають сил і здоров'я на наступний рік.
"Коли вони перестрибують через вогнище, це так вражає. Ти бачиш, як їх не обпікає полум'я. Часом коні можуть впасти, але й тварини, і вершники залишаються неушкодженими. Просто неймовірно, це обов'язково треба побачити", - говорить Соледад Гарсія, мешканка Сан-бартоломео де Пінарес.
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