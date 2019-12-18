Ученые выяснили, собаки могут обрабатывать числа как люди. Об этом сообщает Daily Mail.

Собаки, так же как и люди используют для вычисления ту же часть мозга - теменно-височную кору. Ученые поместили 11 собак разных пород в магнитно-резонансный сканер и исследовали, как животные реагируют на разное количество точек на экране, которую увеличивали и уменьшали в ходе эксперимента.

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У восьми собак теменно-височная кора была более активной, когда количество точек меняли по сравнению с тем, когда она оставалась той же.

"Наша работа показывает не только то, что собаки используют ту же часть мозга для вычисления, и люди, но и то, что их для этого не надо тренировать", - говорит один из ученых.

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