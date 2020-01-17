"Нині відстуні": поляки згадують про давні цвинтарі [ Редактировать ]
Прозорі надгробки на колишніх єврейських кладовищах. Так польські активісти повертають пам'ять про давні цвинтарі, на місці яких нині розташовуються громадські парки чи інші об'єкти.
Арт-проект називається "Нині відсутні". Подружжя етнографа та фотографа подорожує країною та за оповідями розшукує втрачені меморіальні місця.
На них встановлює символічні скляні плити з епітафією на івриті. Автори ідеї планують опублікувати фотокнигу та зняти документальний фільм про кладовища, у якому покажуть нащадків похованих там людей.
"З нами зв'язуються люди, чиї пращури поховані на цих кладовищах. Вони питають, коли ми підемо в таке-то місце і кажуть назву. Ще хотіли би отримати звідти світлини, бо самі вони ніколи не були в Польщі. А тут спочили їхні діди-прадіди, чи інші родичі", - говорить Катажина Копецька, авторка проєкту.
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