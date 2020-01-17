В пятницу, 17 января, Служба безопасности Украины открыла уголовное дело из-за прослушки в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука во время совещания. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, сообщают "Українські новини".

"Да, открыли", - сказал Рябошапка.

По его словам, дело расследует СБУ, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой.

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Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку 17 января. СМИ предполагают, что данное решение главы Кабинета министров Украины была вызвана опубликованной аудиозаписью его разговора сотрудниками Национального банка Украины.

Депутат Давид Арахамия прокомментировал данное решение премьер-министра и сказал, что его партия проголосует за отставку главы Кабинета министров только в том случае, если ее поддержит президент Украины Владимир Зеленский.

Позже здание Верховной Рады Украины появился премьер-министр Алексей Гончарук. Он выступил с заявлением. Премьер-министр сказал, что правительство работает в штатном режиме, несмотря на последнее обстоятельства.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правоохранительным органам выяснить, кто вел прослушку в кабинете премьер-министра Гончарука.