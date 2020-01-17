Супермодель Джиджи Хадид снялась обнаженной для Vogue [ Редактировать ]
Популярная американская супермодель Джиджи Хадид снялась топлес для российского журнала Vogue. Яркие снимки звезды появились на одном из фан-аккаунтов звезды в Instagram.
Джиджи позирует на фотосессии топлес. Она дополнила свой образ небрежно распущенными волосами и небольшой косичкой. На ее голове удачно поместился черный бант.
Также, она снялась в шерстяном розовом топе от бренда Blumarine топлес. Чтобы дополнить этот удачный образ, визажисты решили дорисовать черный треугольник под глазами звезды.
Автором фотосессии стала звездная фотохудожница Зои Гроссман. Пикантные снимки Джиджи появятся в февральском номере российского Vogue.
Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.
Также мы сообщали, что обнаженная модель плюс-сайз шокировала откровенными снимками. Эшли Грэм на последнем месяце беременности, устроила фотосессию.
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