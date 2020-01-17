"Вульгарщина": Дашу Астафьеву жестко раскритиковали [ Редактировать ]
Известная актриса и певица Даша Астафьева, которая недавно взбудоражила пользователей сети смешным фото, разозлила фанатов откровенным образом. Так, соответствующее фото звезда опубликовала в своем Instagram.
На снимке Даша позирует в черном нижнем белье и накидке из перьев.
Фото: instagram.com/da_astafieva
Мнение фанатов разделилось. Некоторые пришли в восторг от очередной откровенной фотосессии Даши Астафьевой и сделали звезде множество комплиментов по поводу ее подтянутой фигуры. В то же время другие раскритиковали знаменитость и назвали такие фотографии в профиле "пошлыми" и "вульгарными".
"Красотка", "Горячая крошка", "Еще бы голой сфотографировалась", "Вауу", "Ужас, какая красивая", "Красавица", "Секси-шмекси", "Астафьева, что ты делаешь с людьми?", "Просто прелесть", "Прекрасная", "Я от тебя без ума", "Шикарно", "Кошмар какой", "Вульгарщина", - написали юзеры социальной сети.
Ранее мы писали о том, что дочь Оли Поляковой шокировала вокалом, а также Могилевская поразила фанатов королевским образом.
Читайте также о том, как Анна Семенович огорчила фанатов, а Каменских шокировала дерзким образом.
по теме
"Холостяк" женится на участнице шоу (фото, видео)
Руку и сердце "холостяк" предложил девушке на фантастическом острове Бали
Оля Полякова показала, как празднует день рождения
Так, фото с отдыха артистка выложила в своем Instagram
"Дикарка": Дорофеева взбудоражила фанатов образом
Так, соответствующий снимок с отдыха артистка разместила в своем Instagram
Настя Каменских озадачила поклонников новым фото
Известная украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото в соцсети
Ани Лорак вдохновила фанатов новым фото
Известная певица Ани Лорак порадовала сеть новым фото