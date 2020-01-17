Известная актриса и певица Даша Астафьева, которая недавно взбудоражила пользователей сети смешным фото, разозлила фанатов откровенным образом. Так, соответствующее фото звезда опубликовала в своем Instagram.

На снимке Даша позирует в черном нижнем белье и накидке из перьев.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Мнение фанатов разделилось. Некоторые пришли в восторг от очередной откровенной фотосессии Даши Астафьевой и сделали звезде множество комплиментов по поводу ее подтянутой фигуры. В то же время другие раскритиковали знаменитость и назвали такие фотографии в профиле "пошлыми" и "вульгарными".

"Красотка", "Горячая крошка", "Еще бы голой сфотографировалась", "Вауу", "Ужас, какая красивая", "Красавица", "Секси-шмекси", "Астафьева, что ты делаешь с людьми?", "Просто прелесть", "Прекрасная", "Я от тебя без ума", "Шикарно", "Кошмар какой", "Вульгарщина", - написали юзеры социальной сети.

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