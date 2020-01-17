У Японії міністр навколишнього середовища Сіндзіро Коідзумі пішов у декрет.

Сьогодні чиновник уперше став батьком, його дружина народила хлопчика. Коідзумі вирішив узяти два тижні відпустки, щоб допомогти доглядати за дитиною. Таким чином він хоче стати прикладом для усіх батьків, які багато працюють, але водночас хочуть більше приділяти уваги родині. Сам Коіззумі - син колишнього прем'єр-міністра Японії. Молодому політику також пророкують цей пост.

"У нашій країні близько 80 відсотків японців хочуть брати декретну відпустку, але така можливість є лише в 6ти відсотків. Я думаю, системні зміни законодавства вирішать проблему лише частково. Я хочу продемонструвати новий спосіб мислення, який посприяє прогресу ", - говорить Сіндзіро Коідзумі, міністр навколишнього середовища Японії.