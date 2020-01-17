Філіппінці вміють повернути лихо на користь. Днями неподалік столиці Маніли почав вивергатися вулкан Таал, постраждали сотні помешкань. Та містяни не журяться, більше того - знайшли спосіб, як стихійне лихо допоможе їм відбудувати постраждалі території. Дивіться далі.

Ось такою тепер стала територія навколо вулкана Таал - помешкання подекуди зруйновані повністю. Земля, будівлі, рослини укриті попелом. Але дехто з містян не впадає у відчай. Ба більше, навіть знайшли спосіб перетворити катаклізм на спосіб заробітку. У місті Бінан фабрика компресує вулканічний попіл у будівельні блоки.

"Після виверження ми подумали, що можна замінити білий пісок на попіл. Ми випробували різні формули, поступово збільшуючи пропорцію. Врешті вміст попелу склав 60 відсотків, - такі блоки стають міцними", - говорить Вальфредо Дімагула, мер міста Бінан.

Технологія для цієї фабрики не нова. Раніше на ній вже виготовляли будівельні матеріали з переробленого пластику. З попелу товар виходить дешевший.

"У нас уже є клієнти, готові його купити. Наразі ми думаємо, як вирахувати ціну. Думаю, буде нижча, ніж зазвичай, десь чверть долара за штуку. Прибуток ми передамо усім постраждалим від виверження Таала", - говорить Вальфредо Дімагула, мер міста Бінан.

Матеріали з попелу також планують використати для відбудови житлових районів поблизу вогнедишної гори.

"Ми закликаємо усі провінції збирати і привозити нам попіл для перероблення. Таким чином кожен зможе долучитися до процесу відродження регіону - прямо чи опосередковано", - говорить Вальфредо Дімагула, мер міста Бінан.

Таал почав викидати дим і лаву в понеділок уранці. Гора невелика за розміром, але її схили та довколишня територія густонаселена. через виверження евакуювали кілька сотень тисяч людей. Хоча сейсмологи кажуть, що вулкан досі активний, частина філіпінців повертаються додому.