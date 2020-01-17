Авіакатастрофа в Ірані: скільки буде тривати розслідування [ Редактировать ]
В ефірі програми "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом експерт з міжнародного повітряного права та учасник розслідувань багатьох авіаційних інцидентів Андрій Козлов. Вони обговорили поведінку української влади після загибелі Боїнга та знайшли відповідь на питання, коли ж буде встановлено всю правду щодо цієї катастрофи.
На адресу української влади лунало багато критики - мовляв, реакція держави була недостатньо жорсткою. Що ви думаєте з цього приводу? Чи справді можна вплинути на хід розслідування таких подій жорсткими заявами чи якимось показовими дипломатичними маневрами, яких Зеленський намагався уникнути?
Слід розрізняти комунікацію як зовнішню і внутрішню. Внутнішня – необхідно було детально пояснювати як просувається процедура розслідування. Потрібно було повідомити, що ми можемо робити, а що ні. У зовнішній комунікації слід було виходити з можливостей української держави. Очевидно, що у нас немає підготовленої розвиненої розвідувальної мережі в тому регіоні.
Скільки часу взагалі потрібно, щоб завершити розслідування цього злочину, встановивши всі факти та назвавши винуватців? Це місяці чи роки?
Мені здається, що слід орієнтуватися на строк біля року.
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