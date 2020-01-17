Скандал із прослушкою та заявою про відставку прем'єра Гончарука інформаційно поховав тему щедрих премій та зарплат у владі. Те, про що всі сперечалися ще на початку цього тижня. Але насправді це важливе питання.

Скільки має заробляти державний службовець? Чи справедливо платити чиновникам у рази більше, ніж люди в країні заробляють у середньому? Та чи можна лише високими виплатами гарантувати, що чиновник не стане хабарником?

Спробуймо поглянути на це дещо ширше, ніж уже зробили це і урядовці, і критики влади. Яку відповідь на це питання про доходи чиновників дають держави - успішніші за Україну? Анна Філь з'ясовувала.

Російський уряд пішов у відставку, бо дізнався про зарплати українських міністрів. Один із свіжих анекдотів на тему міністерських заробітків. Бо про це зараз не жартує хіба що лінивий.

А почалося все з Мінкульту. Виявилося, що у відомстві під новий рік вирішили щедро і культурно себе привітати. Міністр Володимир Бородянський виписав собі за грудень 112 тисяч гривень премії. А його заступникам нарізали аж до пів мільйона. Після такого зарплатного улову журналісти вирішили в декларації інших урядовців зазирнути. Тож вийшло, що Бородянський ще й поскромничав. Інші міністри майже по чверть мільйона собі виписали.

Володимир Бородянський, міністр культури - 112 тис. грн

Тимофій Мілованов, міністр економіки - 222 тис. грн

Денис Малюська, міністр юстиції - 226 тис. грн

Вадим Пристайко, міністр закордонних справ - 234 тис. грн

"Є люди, які працюють 30 днів на рік і отримують зарплату 20 тисяч доларів на місяць, ну в державних підприємствах. Ми хочемо заслухати , яка в цьому ефективність", - говорить Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу".

Виправдовувати і пояснювати щедрість колег взявся Дмитро Дубілет. Виявляється, секрет зарплатної арифметики - надбавки та премії.

"Деякі міністри отримали цей дохід за результатами кількох місяців своєї роботи. "Ми звісно усвідомлюємо, що це суми вищі ніж середній дохід в Україні, але це не така приголомшива сума і звісно їй ще далеко далеко до зарплат деяких інших державних установ або держпідприємств, які є в нашій країні", - говорить Олександр Дубілет, міністр Кабінету міністрів України.

А суми й справді, дещо вищі за середній дохід у державі. Бо середня зарплата зараз - це близько 10 тисяч гривень. Відтак розрив із урядовими заробітками в десятки разів. Та й такі гроші отримують переважно в приватних компаніях, а не з державного бюджету. Відтак почалися суперечки. Чи мають право на такі зарплати міністри? І чи справедливий такий розрив? А разом із тим всі почали рахувати і порівнювати. Кілька фото мемів Смілянський та Трамп.

Найпопулярніший мем - очільник Укрпошти проти американського президента. Перебрався б з Білого дому до Києва і заробляв би вдвічі більше. Жарти жартами, а виявляється чиста правда.

"Здається, за законом я маю забирати хоча б 1 долар. Цього мені й вистачить. Але я навіть не знаю, яка в мене зарплата. Ви знаєте? ", - говорить Дональд Трамп, президент США.

Мільярдер Дональд Трамп від зарплати ще на початку свого президентства демонстративно відмовився. Хоча за законом, господар Білого дому має отримувати 33 тисячі доларів на місяць. Але багатий Трамп не бідує, тож президентський оклад віддає нужденним.

"Президентство обійшлося мені у суму від 2 до 5 мільярдів доларів. Стільки б я заробив, якби не пішов у політику, а й далі займався бізнесом. Але яка різниця, якщо можеш собі це дозволити? ", - говорить Дональд Трамп, президент США.

До слова, мільйонер Володимир Зеленський теж може собі дозволити не жити за рахунок державної скарбниці. Його зарплата як президента близько 30 тисяч гривень, принаймні саме стільки він отримав за листопад.

Та повернемося до Америки. Тамтешні сенатори і конгресмени отримують на наші гроші приблизно по 350 тисяч гривень у місяць.

Із офіційними заробітками українських депутатів - теж різниця відчутна. В 10 разів. Хоча на хвилі скандалу із міністерськими зарплатами, з'явилися чутки, що в нардепів у відомостях з'явилися сотні тисяч гривень.

"Я тільки що звертався до апарату, мені надали повну інформацію - є індексація заробітних плат народний депутатів України, одна вона зовсім не відповідає тим цифрам, про які пишуть в ЗМІ, про 100 тисяч-150 тисяч. Зміни зарплати - близько 3 тисяч для народного депутата", - говорить Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України.

Зараз депутатська зарплата - близько 40 тисяч гривень. До речі, у співідношенні із доходами звичайних громадян, така ж, як і в американських сенаторів. Учетверо більше за середній дохід у країні.

"Ми визначаємо обсяг зарплат чиновників на основі трьох прицнипів. По-перше, вони мають бути конкурентноспроможні, щоб країною керували професіонали. По-друге, робота на державній службі - це покликання, яке вимагає певної самопожертви, і це має винагороджуватися. І по-третє, нарахування має відбуватися прозоро - без прихованих надбавок", - говорить Тео Чі Хан, старший міністр Сінгапуру.

А це вже зарплатний принцип найменш коруппованої країни у світі - Сінгапуру. Тамтешні чиновники за самопожертву отримують у 20 разів більше за простих "смертних". В сингапурських урядовців оклади теж солідні. Приміром, прем'єр Сингапуру щомісяця отримує 135 тисяч доларів - це понад 3 мільйона гривень.

На далекий і багатий, але чесний Сінгапур рівняється й бідна та не дуже чесна Україна. В уряді в один голос просять за державницку роботу давати більше - аби "брати" кортіло менше.

"Люди, які щодня приймають рішення щодо бюджетів у десятки та сотні мільйонів гривень, яких оточують самі різні спокуси ми їм маємо дати доход, який принаймні дозволить їм не думати про ці спокуси, цей доход має бути якщо не такий, як у приватному бізнесі, то принаймні якось співставним і ми будемо обговорювати цю непросту думку з суспільством", - говорить Олександр Дубілет, міністр Кабінету міністрів України.

Та вочевидь, поки українське суспільство не готове до чиновницьких зарплат із багатьма нулями. Принаймні, допоки не буде впевнене в чесності державних мужів. До речі, показова чесність та скромність - це давня політична традиція Європи.

А підкреслено аскетична у побуті Ангела Меркель - одна з найбагатших зарплатних європейських лідерів. Отримує 25 тисяч євро на місяць.. Зарплата канцлерки увосьмеро більша за середню в країні. Тим не менш, не така вже й астрономічна. До прикладу президент Німеччини, хоча й виконує лише представницьку функцію, отримує не більше і володіє розкішною резиденцією. А фрау Меркель не має ані палаців, ані яхт. І продукти купує у звичайних супермаркетах. Та вже кілька років на офіційних зустрічах вона з'являється в тому самому червоному жакеті.

Теж показово демократичний британський прем'єр. Борис Джонсон заробляє майже 400 тисяч гривень на місяць. Рядові міністри не набагато менше. Суми цілком співставні із українськими міністерськими винагородами.

Та найдорожче британцям обходиться любов до віковічних традицій. Королівська зарплата - 7 мільйонів фунтів на місяць - понад 200 млн гривень. І це рекорд серед усіх монархів світу. Та попри це біографи Єлизавети Другої запевняють: королева геть невибаглива. Приміром, користується звичайнісіньким "дуйчиком" - обігрівачем та одним із найдешевших лаків для нігтів.

А от він грошей на красу не шкодує. Французький президент навіть у грандіозний скандал потрапив. Журналісти з'ясували, що Еммануель Макрон за 3 місяці витратив 26 тисяч євро на візажиста. Відтоді у Єлисейському палаці пообіцяли "чепурити" главу держави меншим коштом. А загалом французькій скарбниці і президент, і прем'єр коштують однаково. Їхні зарплати - це 15 тисяч євро щомісяця. Уп'ятеро більші за середні в країні. І французи вже більше року вимагають "кінця епохи бідності" - у п'ятій республіці не вщухають соціальні протести. Спершу жовті жилети, нині - страйкують профспілки.

У наших сусідів - поляків - урядові зарплати одні з найменших у Європі. Прем'єру платять 3 з половиною тисячі, міністрам близько двох. А 10 років тому зарплати урядовців узагалі заморозили через складну економічну ситуацію в країні.