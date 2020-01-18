Авиакатастрофа в Иране: президент МАУ запустил флешмоб в память о погибших [ Редактировать ]
В воскресенье, 19 января, тела погибших в страшной авиакатастрофе пассажирского Boeing МАУ в Иране доставят в Украину. В этот день президент МАУ Евгений Дыхне предлагает всем украинцам поучаствовать в тематическом флешмобе. Об этом президент компании написал в своем Facebook.
Для того, чтобы присоединится к всеобщему флешмобу, нужно находиться за рулем и ровно в 11:00 посигналить в знак солидарности со всей страной.
"Наши друзья, коллеги, соотечественники, ангелы рейса PS 752 возвращаются домой. Родная земля, близкие и семьи, видимо, еще никогда не ждали их с таким замиранием сердец. Это особый день не только для коллектива МАУ, родных погибших, но и для всех многочисленных сограждан. Наши ангелы заслуживают особого приветствия дома", - написал Евгений.
Ранее сообщалось, что в Борисполе ограничат движение из-за возвращения тел погибших.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
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