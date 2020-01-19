На Донбасі за останню добу ворог вісім разів порушив режим тиші. Про це повідомляють у Штабі операції об'єднаних сил. Наших бійців противник обстрілював із гранатометів та мінометів. Більше про ситуацію на передовій - Руслан Смещук.

Місця наближені до передової. Лабіринти занедбаних шахт, розбитих вулиць, хащі.

Селище Золоте - це Луганська область, Золоте-4. Останні декілька діб тут дуже напружені. Зараз, от просто зараз відбувається мінометно-гранатометний обстріл військових позицій. Унаслідок попередніх обстрілів - кілька вулиць знеструмлені.

"На протязі минулої доби противник, керував обстріли. Безпереревно обстріл вівся пару годин. Бах. обстріл вівся непрецільно. Дуже часто попадали по районах цивільного проживання", - говорить "Доцент", військовослужбовець Збройних сил України.

"Началась стрельба, люди попрятались по домах. Стрельба была хаотичная. Воронки по городам. У людей разные куски. Кто говорит что просто бой, кто говорит что провокация. Мы считаем, что это что бы выжить нас. Как выжили уже 2 улицы, как выжили уже четырехэтажку, ну а теперь наша очередь настала", - говорить Ольга, жителька Золотого-4.

Золоте-4 - це одне із селищ прифронтової агломерації. Воно давно знелюдніло, бо тут небезпечно. А останні дві доби в ньому взагалі пекло.

Щойно ми по рації отримали команду "Всі в укриття", бо в повітрі побачили ворожий безпілотник.

Схоже, саме з нього корегують ворожі обстріл. Окрім того збільшилася щільність кулеметного вогню. Нас поки що на передові позиції не пускають - пересиджуємо в безпечному місці.

Разом із нами очікує закінчення обстрілу і бригада місцевих енергетиків. Вони другий день намагаються відновити мережі.

"Обрыв проводов, возможно возможна одна опора разбита. Но это не точно. Часто выезжаем и не знаем характер повреждений. Только со слов. И сразу ремонтируем.

Здається, ці чоловіки зовсім страху не мають: працюють взагалі без захисту.

"В бронежелетах недобро работать. Ну да - боимся, не бояться только дурали. А работаем от кримского и до самий попасной", - говорить Вадим, енергетик.

Ну от зараз нам дали дозвіл підійти трохи поближче, що ми і робимо, ну і зараз дізнаємося більше

Та невдовзі обстріл вкотре посилюється, і нас зупиняють. І ось чому. Учора під час подібних пересувань під мінометний обстріл потрапили вісім вояків.

"Під час надання допомоги місцевому населенню група військовослужбовців попала під ворожій обстріл. На даний момент ворог вирішив повторити свої подвиги, і га підставі цього, в червону зону заборонений допуск цивільних", - говорить "Доцент", військовослужбовець Збройних сил України.

"Противник випустив 27 мін 120 калібру. Були поранені військовослужбовці, зараз вони перебувають у медичних засобах військових. Їхньому житті нічого не загрожує. Медики кваліфікують їх стан як задовільний", - говорить Віталій, військовослужбовець ЗСУ.

Невдовзі нас евакуюють звідси. А лише за кілька кілометрів у тилу військові забезпечують місцевим жителям можливість спокійно відсвяткувати Водохреще. Намети, польова кухня, медики.