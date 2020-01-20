У притулку для тварин у штаті Північна Кароліна з'явився незвичний пацієнт. Котик на ім'я Базука - завважки 16 кілограмів. Щоб привезти його до ветеринарів, довелося замовляти спеціальну клітку й кликати двох співробітниць притулку. Тепер Базука сидітиме на суворій дієті - лікарі кажуть, має скинути близько 10 кілограмів.