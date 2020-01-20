На Донбасі не вщухають ворожі обстріли [ Редактировать ]
8 обстрілів українських позицій на Донбасі за минулу добу. Бойовики гатили із забороненої артилерії, мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Під ворожі атаки потрапили захисники Новоолександрівки, Оріхового та Новотошківського.
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