У SpaceX успішно випробували "аварійний порятунок екіпажу" [ Редактировать ]
SpaceX успішно випробувала "аварійний порятунок екіпажу". Корабель Crew Dragon на висоту 20 кілометрів вивела ракета-носій Falcon 9. На борту були манекени астронавтів із датчиками, щоб відстежувати їхнє "самопочуття". За півтори хвилини в ракети, за сценарієм, відмовили двигуни, капсула з астронавтами відділилася й приводнилася неподалік узбережжя Флориди.
Після цього випробування Crew Dragon має отримати дозвіл на політ до МКС вже зі справжніми астронавтами на борту.
по теме
SpaceX вывел на орбиту спутники Глобального интернета
Компания SpaceX успешно вывела ракету Falcon 9 с шестью десятками спутников Starlink
Залежність від гаджетів: як уберегти себе та своїх дітей від сучасної "хвороби"
Гаджети. Вони тепер є в кожного з нас і без них життя складніше. Однак, і з ними проблема. Така сама хвороблива залежність, як від алкоголю або наркотиків
"Государство в смартфоне": названа дата релиза приложения
Уже 30 января 2020 года состоится релиз мобильного приложения "Дія", известного как "государство в смартфоне"
"З місця в кар'єру": Фонд Олени Пінчук презентував бізнес-курси для жінок
У рамках навчального проекту "Я зможу" будь-яка жінка зможе дізнатися безкоштовно і навіть не виходячи з дому - як повірити в себе і знайти свій шлях
МВС розслідує можливе незаконне стеження за екс-послом США Марі Йованович в Україні
Національна поліція Україна почала розслідування після публікації Комітетом з розвідки Палати представників США матеріалів про те, що під час каденції в Україні за послом США Марі Йованович нібито здійснювалася незаконне стеження