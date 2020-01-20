SpaceX успішно випробувала "аварійний порятунок екіпажу". Корабель Crew Dragon на висоту 20 кілометрів вивела ракета-носій Falcon 9. На борту були манекени астронавтів із датчиками, щоб відстежувати їхнє "самопочуття". За півтори хвилини в ракети, за сценарієм, відмовили двигуни, капсула з астронавтами відділилася й приводнилася неподалік узбережжя Флориди.

Після цього випробування Crew Dragon має отримати дозвіл на політ до МКС вже зі справжніми астронавтами на борту.