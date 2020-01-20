В Китае произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
В Китае произошло страшное землетрясение магнитудой 6,4 в уезде Цзяши округа Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района. Об этом сообщает Синьхуа.
Очаг землетрясения оказался на глубине 16 км. Эпицентром стала точка с координатами 39,83 градуса северной широты и 77,21 градуса восточной долготы.
"До настоящего времени сведений о погибших не поступало. Однако сильные подземные толчки ощущались в уезде Цзяши, где местные жители заявили, что их потолочные светильники качались, а дома продолжали сотрясаться, в связи с чем многие люди выбежали на улицу", - говорится в сообщении.
Из-за землетрясения движение пассажирских поездов было временно приостановлено.
Ранее мы писали о том, что украинских туристов предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.
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