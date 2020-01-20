В Китае произошло страшное землетрясение магнитудой 6,4 в уезде Цзяши округа Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района. Об этом сообщает Синьхуа.

Очаг землетрясения оказался на глубине 16 км. Эпицентром стала точка с координатами 39,83 градуса северной широты и 77,21 градуса восточной долготы.

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"До настоящего времени сведений о погибших не поступало. Однако сильные подземные толчки ощущались в уезде Цзяши, где местные жители заявили, что их потолочные светильники качались, а дома продолжали сотрясаться, в связи с чем многие люди выбежали на улицу", - говорится в сообщении.

Из-за землетрясения движение пассажирских поездов было временно приостановлено.