Увезли с пробитой головой: в Киеве произошло массовое ДТП [ Редактировать ]
В понедельник, 20 января, в Киеве на проспекте Науки произошла жуткая авария с автомобилями Mitsubishi Space Star и грузовиком ГАЗель. Об этом с места события сообщает Информатор.
Как сообщили в полиции, ДТП произошло в 06:50 из-за того, что водитель и пассажиры Mitsubishi находились в состоянии алкогольного опьянения. Тест на алкоголь показал 2,09 промилле, превысив норму в 10 раз.
В аварии пострадали пассажиры и водитель. У одного из пассажиров оказалась пробита голова, его увезли на "скорой". Он находился на переднем сидении.
Водитель ГАЗели пострадал не меньше, но от госпитализации отказался. В аварии пострадало семь автомобилей - они были припаркованы возле места ДТП.
Движение в сторону Демеевской площади на этом участке дороги серьезно ограничено.
Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.
Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.
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