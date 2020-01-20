Допинг-скандалы в украинском футболе, скорее, явление редкое, чем постоянное. Но, в последнее время, истории о "плохих" анализах футболистов отечественных клубов появляются все чаще. Кстати, большая часть скандалов касались футболистов донецкого "Шахтера".

Сначала Александр Рыбка пытался скинуть лишний вес с помощью мочегонного. Итог "похудения" - два года бана.

Фото: sport.bigmir.net

Затем - хавбек горняков Фред. Правда, тот провалил допинг-тест летом 2015, во время Кубка Америки. В итоге, бразилец, можно сказать, отделался легким испугом - всего 6 месяцев дисквалификации. Попал в скандал и экс-капитан донецкого "Шахтера" - Дарио Срна. В допинг-пробе хорвата обнаружили увеличенные показатели эндокринальных компонентов.

Но, теперь, "допинговый вирус", похоже, может задеть и столичный клуб. Нападющий "Динамо" - Артем Беседин, под угрозой дисквалификации за применение допинга. Что именно нашли в крови, и какие есть доказательства - пока неизвестно. Поэтому, давайте разберемся в уже известных фактах. И поймем, что грозит футболисту.

След Мальме

Матч против шведского клуба в пятом раунде Лиги Европы запомнится, похоже, болельщикам киевлян надолго. Мало того, что их родной клуб проиграл один из ключевых поединков, так еще и после этого матча началась вся эта история.

Фото: "Футбол 24"

Первая информация появилась в программе Та То Таке. Там заявили, что Беседин не прошел допинг-тест после матча. В тот же день официальное заявление сделал футбольный клуб. На сайте "Динамо" написали, что получили письмо от УЕФА. И теперь ждут результатов расследования. Рассказать больше деталей, в пресс-службе клуба не решились.

"На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, ФК "Динамо" Киев" не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур", - заявили на официальном сайте "Динамо".

Да и больше информации, похоже, попросту нет! Или ее пока не разглашают. Паузу взяли даже в УЕФА! Ранее сообщалось, что дело Беседина рассмотрят 6-го января. Но, заседание перенесли на 27 февраля. В организации говорят, что им нужно больше времени для сбора доказательств.

Принимал, или не принимал? Вот в чем вопрос.

Ответить окончательно, сейчас невозможно. Все ждут итогов расследования. Кстати, о результатах. Нападающий "Динамо" - Артем Беседин все обвинения отрицает. И не признает вины, что употреблял запрещенные препараты. Кроме того, не исключается, что Артем попросит вскрыть так называемую пробу "Б".

В то, что нападающий "Динамо" целенаправленно принимал допинг, не верит и футбольный эксперт - Артем Франков. По его словам, это могла быть случайность.

Фото: "Динамо Киев от Шурика"

"Я не верю, что он (Артем - ред.) мог такое принимать осознавая. Я полагаю, что это могла быть случайность, ошибка. Сколько таких историй было. Тут вот мог сыграть человеческий фактор. Это может быть просто нелепая случайность", - заявил в комментарии Артем Франков.

Что будет, если НЕ принимал.

Все вернется на круги-своя. То есть, Артем просто продолжит играть за родной клуб.

Что будет, если принимал.

Окончательный вердикт зависит от УЕФА. Самая жесткая санкция - запрет на игры сроком в 4 года. Такое решение уже прокомментировал экс-игрок сборной Украины - Евгений Левченко.

"Если на 4 года дисквалифицируют, то это, конечно же, поставит крест на карьере Беседина, которая, по сути, еще нормально и не началась", - написал Левченко в твиттере.

Но, не все так плохо. Во-первых, еще ничего не доказано. Во-вторых, свою роль может сыграть тот самый "человеческий фактор". Если получится доказать, что допинг был случайностью, как в случае с Срной, или Фредом, срок наказания могут уменьшить.

Поэтому остается только ждать заседания УЕФА. К слову, в Динамо уже ищут возможный выход из ситуации. Вернули из аренды Назария Русина. Сейчас он с командой на сборах в Турции. Кстати, сам Артем на тренировочный сбор с командой не полетел, и остался в Киеве.