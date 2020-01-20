У Канаді зафіксували рекордний снігопад [ Редактировать ]
Рекордний снігопад накрив канадський острів Ньюфаундленд. На допомогу тамтешнім надзвичайникам скерують до двохсот військових, два армійські літаки та гелікоптери. Про це заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан.
Нині тисячі осель внаслідок негоди залишаються без світла. У деяких районах оголосили надзвичайний стан. У місті Авалон, на сході Ньюфаундленда, насипало триметрові кучугури.
"Поруч зі мною живе старенький дідусь, нещодавно після операції. Довелося допомогти йому відкопати двері, самотужки він би нізащо не впорався, намело майже по пояс", - говорить Брюс Шаф, житель міста Сент-Джон.
"Зараз саме час гуляти містом і насолоджуватися, адже це таке рідкісне видовище: життя ніби завмерло, вулиці просто потопають у заметах. І не пам'ятаю такого на своєму віку", - говорить Шон Петтен, житель міста Сент-Джон.
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