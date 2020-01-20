Українці вимагатимуть і створення групи, яка буде спільно працювати в Ірані

З офіційними вибаченнями за збитий літак "Міжнародних авіаліній України" 8 січня під Тегераном до Києва прибув міністр інфраструктури та доріг Ірану - Мохаммад Есламі. Про це повідомив глава МЗС Вадим Пристайко.

За його словами, з представником іранського уряду українська сторона планує обговорити питання передачі бортових самописців збитого Боїнга.

Українці вимагатимуть і створення групи, яка буде спільно працювати в Ірані. Торкнуться і питання виплати компенсацій сім'ям загиблих в авіакатастрофі. Їх зокрема має надати і іранська сторона.

"Саме сьогодні ведеться обговорення і є підстави у української до іранської сторони в першу чергу доступитись до даних, які є в скриньках. Ми все ж таки вимагаємо, щоб ці скриньки були передані нам і ми вважаємо, що для іранської сторони це теж буде свідченням їх готовності до відкритого діалогу і проілюструвати, що вони хочуть чіткого і чесного незаангажованого розслідування цієї трагедії", - говорить Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України.