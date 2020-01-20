Пам'ятні молебни пройшли сьогодні в багатьох містах по всій країні. А в аеропортах Києва, Дніпра, Харкова, Запоріжжя і Львова військові оркестри виконали твори, які нагадали героїчну оборону, коли витримали люди, але не витримав бетон.

У Львівському міжнародному аеропорту військовий оркестр виконав твори сучасних українських композиторів.

"З метою вшанування їх пам'яті загиблих а також живих, які віддали найбільше, що є в людини - це життя, за Незалежність держави. Показали великий подвиг, дух та незламність наших воїнів", - говорить Богдан Катерняк, військовий диригент, керівник військового оркестру Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана П.Сагайдачного.

Із Львівщини Донецький аеропорт захищали понад п'ятдесят військовослужбовців. Шестеро з них - не повернулися додому. Їх пам'ять вшанували молитвою на полі Почесних поховань Личаківського кладовища.

"Війна триває, але Донецький аеропорт, донецьке летовище, захисники своїм прикладом надихають теперішніх наших воїнів", - говорить Віталій Смілка, кіборг.

Молилися за полеглих кіборгів й у Чернівцях. Більше сотні містян прийшли зі свічками в руках, щоб віддати шану захисникам України.

"Закликаю сьогодні всіх вас постійно творити пам'ять - зберігати в серці і розумі те, що для нас вони зробили".

"Буковина має чотири полеглих кіборги - Кушнір Юрій, Бузенко Володимир, Боднарюк Олександр і Мельник В'ячеслав. Ми кожного з них пам'ятаємо і кожному з них дякуємо. І цей дзвін символічний - дзвін і подзвін має звучати в наших серцях щомиті і щосекунди", - говорить Галина Абрам'юк, волонтерка.

В аеропорту Дніпра військовий оркестр виконав композицію "Дзвони війни". Для цього музиканти власноруч виготовили унікальний інструмент з гільзи сто п'ятдесят другого калібру.

"Такие колокола, они распространены еще на флоте", - говорить Олександр Панов, військовослужбовець 55 окремої артилерійської бригади.

"Сегодня такой тяжелый день для всех, я считаю", - говорить жителька Дніпра Тетяна Богдан.

Вже п'ятий рік поспіль концерти-реквієми влаштовують в аеропортах Дніпра, Харкова, Києва, Запоріжжя. Щоб українці пам'ятали про подвиг героїв.

"Щоб більшість населення, більше населення пам'ятали, не забували героїчну оборону аеропорту, та якомога більше людей розуміли, що війна не закінчується. Війна триває, але ми є сильні ми є стійкими", - говорить Олександр Жарій, військовий диригент військового оркестру Штабу військ оперативного командування "Схід".

У Миколаєві подвиг захисників Донецького аеропорту вшанували й безпосередні учасники тих подій. Ігор служив у 93-ій бригаді.

"Нас прозвали кіборгами, нам вони кричали, коли в вас вже батарейки посідають. - Росіяни? - Так. Так ми і залишилися кіборгами", - говорить Ігор Коваленко, учасник оборони Донецького аеропорту.

Завершилися пам'ятні заходи покладанням квітів до меморіалу загиблим військовослужбовцям Операції об'єднаних сил.