Глава ГУ СБУ в Николаевской области Виталий Герсак через фирму своей супруги (Торгово-экономическая компания Украины (ТЭКУ) может быть причастен к распространению контрафактного топлива. Об этом сообщает программа расследований Watchdogs на телеканале "Прямой".

По информации Watchdogs, в 2018 г. Национальная полиция завела уголовное дело по факту изготовления топливного фальсификата - соляры и бензина в одном из пригородов Киева. В схеме были задействованы три фирмы - "Ким Трейдинг", "Анвитрейд" и Торгово-экономическая компания Украины.

Последняя до мая 2018 г. принадлежала Юлии Герсак - жене действующего главы СБУ в Николаевской области. Совладелец ТЭКУ Сухроб Калтаев оказался прописанным в соседнем доме с тем, в котором Виталий Герсак проживал в г. Гайсин Винницкой области, работая там в уголовном розыске. Нынешний владелец ТЭКУ Александр Гопкало является директором ООО "ЕК-трейд", которая имеет общий телефонный номер с фигурирующей в уголовном деле компанией "Ким Трейдинг".

По данным расследования, в 2018 г. ТЭКУ 139 раз закупала у "Ким Трейдинг" топливо и перепродавала его множеству фирм. Среди них, компания "Альянс энерго трейд" - поставщик "Укрзализныци", а также компания "Аксис Трейд" - поставщик сетей автозаправок.

Watchdogs утверждает, что 13 сентября 2019 г. спустя 2 дня после назначения Виталий Герсака руководителем СБУ в Николаевской области суд снял арест с имущества всех трех компаний причастных к изготовлению нелегального некачественного топлива.

В тоже время его супруга Юлия Герсак в июле 2018 г. приобрела две квартиры на 50 и 105 кв.м. в престижном столичном ЖК "Французский квартал", где квадратный метр стартует от 60 тыс. грн. Также она владеет автомобилем "Тойоте Камри" и земельным участком в пригороде Киева.