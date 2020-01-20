"Нафтогаз України" повинен перейти під керівництво Кабміну - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Влада має ліквідувати "Нафтогаз України". Про це заявив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Підприємство повинно перейти під керівництво Кабінету Міністрів.
Це допоможе подолати корупцію та вирішити проблему із захмарними преміями газовим чиновникам, упевнений Каплін. А державі потрібно розвивати власний видобуток газу.
"Ліквідувати багатомільярдні премії, багатомільйонні зарплати керівництва нафтогазу. цей спосіб ліквідація самого нафтогазу. нафтогаз україни протягом останніх років повністю провалив політику власного газовидобутку. а україні має 1, 2 трильйони кубів розрідненого газу. При 12 мільярдному щорічному споживанню ми можемо 100 років забезпечити українців українським дешевим газом по 2, 50", - говорить Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України.
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