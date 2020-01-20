Україна хоче посилити діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час зустрічі з чинним головою ОБСЄ, прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.

Той розпочав свій перший робочий візит у ранзі очільника організації саме з України. Сторони обговорили дотримання Мінських угод і почастішання ворожих обстрілів українських позицій на Донбасі.

Дійшли згоди, що місію ОБСЄ в прифронтовій зоні необхідно посилити. Еді Рама вже завтра він планує поїхати на Донбас, щоби на місці ознайомитися з безпекою і гуманітарною ситуацією, яка там склалася.

"Що стосується Мінського процесу і збільшення обстрілів. Ми безумовно стурбовані цим. Ми маємо посилити місію ОБСЄ, стосовно її мандату. перебування 24 години на добу, технічних можливостей, для того щоб фіксувати ці дані та вимагані їх виконання", - говорить Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України.

"Я поділяю думку пана міністра про необхідність зміцнити цю місію, а також усіляко підтримати її, - насамперед за рахунок солідного і належного бюджету. Також потрібно створити всі умови, щоб спеціальна моніторингова місія не лише продовжила відігравати свою роль, але й зміцнила та розширила свої функції", - говорить Еді Рама, голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії.