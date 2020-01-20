В Італії "Рух сардин" виступив проти правого популізму [ Редактировать ]
На півночі Італії масові акції протесту. На вулиці вийшли тисячі прихильників так званого "руху сардин". Мітингарі виступають проти правого популізму та євроскептицизму. Що вимагають і чому порівнюють себе з рибою? Тетяна Логунова розкаже докладніше.
У центрі італійської Болоньї - кілька десятків тисяч людей. І на кожному кроці - агітматеріали з зображенням риби. Це акція протесту так званого руху "сардин", який виступає проти правого популізму.
"Майбутнє сардин починається тут і зараз. Ми заповнюємо площі і показуємо, що політика може бути іншою. Ми порушуємо важливі соціальні і культурні теми, питання антифашизму і ант-расизму, які вийшли з моди. І це подобається людим, вони почуваються не таким самотніми", - говорить Маттіа Санторі, засновник "Руху сардин".
"Рух сардин" молодий економіст Маттіа Санторі з кількома друзями заснували минулої осені. Аби показати, що є люди, які не згодні з право-популістськими лозунгами партії "Ліга Півночі". Лідера цієї політсили, колишнього віце-прем'єра Італії Маттео Сальвіні, вони називають акулою, себе ж сардинами, які завжди тримаються гуртом.
"Є багато людей, які відійшли від політики, а тепер повераються, щоб сказати своє слово. Не варто просто стояти і дивитися. Якщо ми хочемо щось змінити, маємо діяти першими", - говорить Маттіа Санторі засновник "Руху сардин".
На акції протесту активісти "руху сардин" виходили не тільки у Болоньї, а й у Римі, Генуї та Венеції.
"Я тут, тому що можу вільно дихати і почуваюся менш самотньою".
"Лідери руху говорять речі, про які я завжди думала. Про те, що треба спершу думати, а потім говорити, що потрібно дискутувати, а не атакувати, що не можна нападати - ні фізично, ні вербально".
На півночі Італії, у регіоні Емілія-Романья, цими днями проводить свої акції і лідер ультраправої "Ліги Півночі". Маттео Сальвіні сподівається, що його партія виграє місцеві вибори, які призначені на неділю.
"Вище голову, Емілія-Романья! Підемо вперед з мужністю, гордістю і нашими цінностями і переможемо", - говорить Маттео Сальвіні, лідер "Лігі Півночі".
Шанси на перемогу у правих є. Якщо вони таки виграють вибори, ліві сили втратять владу у регіоні вперше з часів закінчення Другої Світової війни.
Тим часом, італійці намагаються спрогнозувати, чи є політичне майбутнє в "Руху сардин". І чи зможе ця сила повторити успіх "Руху п'яти зірок", який теж спочатку позиціонував себе як антисистемне об'єднання громадян. Лідери "руху сардин" вже проанонсували проведення установчого з'їзду. Зібратися і розробити програму руху планують навесні цього року.
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