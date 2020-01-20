Чому в деяких районах Канади оголосили надзвичайний стан? Чи вдасться Китаю повністю відмовитися від пластику? Та хто отримав нагородиу Гільдії кіноакторів США? Про це та інше - в нашому міжнародному огляді.

Небо стало темно-червоним, все поринуло у пітьму: австралійські міста Коллі і Нінган накрила пилова буря. Вихори піску та пилу піднімалися на висоту десятого поверху. Тим часом в столиці країни і передмісті Мельбурна випав град завбільшки з м'яч для гольфу. Синоптики попереджують про сильні грози в регіонах, де вирували лісові пожежі. Жертвами вогню стали 29 людей і тисячі тварин.

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А от Канаду заметає снігом. Рекордний снігопад накрив острів Ньюфаундленд. Снігові кучугури сягають трьох метрів заввишки. На допомогу рятувальникам спорядили солдатів, два армійські літаки та гелікоптери. Внаслідок негоди тисячі осель залишаються без світла. У деяких районах оголосили надзвичайний стан.

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Зарадити майбутнім екологічним лихам взялися у Китаї. Там вводять заборону на одноразовий пластик. Пластикові пакети мають повністю зникнути з супермаркетів та торгових центрів по всій країні протягом п'яти років. З 2022 також почне діяти заборона на пластик в електронної торгівлі та експрес-доставках. В Піднебесній також планують створити цілу низку заводі для розподілу, переробки та утилізації пластикових відходів. Нині ж Китай вважають одним з найбільших забрудників довкілля у світі.

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Підкорити простори космосу. SpaceX успішно випробувала "аварійний порятунок екіпажу". Корабель Crew Dragon запустили на висоту 20 кілометрів. На борту були манекени астронавтів із датчиками, які відстежувати їхнє "самопочуття". За сценарієм через півтори хвилини польоту у корабля відмовили двигуни. Тоді капсула з астронавтами відділилася й приводнИлася неподалік узбережжя Флориди. Після цього випробування Crew Dragon має отримати дозвіл на політ до МКС вже зі справжніми астронавтами на борту.

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Переможців премії Гільдії кіноакторів США оголосили у Лос-Анжелесі. Нагороду за найкращу роботу акторського складу взяла драма "Паразити" південнокорейського режисера Пон Чжун Хо. У номінації "Краща чоловіча роль" переміг Хоакін Фенікс за роль божевільного лиходія Джокера. Кращою актрисою - визнали Рене Зеллвегер, за гру у драмі "Джуді". А кращим актором другого плану став Бред Пітт у фільмі "Одного разу в Голівуді".

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Увіковічнити королеву. Британський монетний двір випустив монету на честь музикантів з групи Queen. На ній красуються символ легендарного гурту і портрет Єлизавети II. Так Сполучене Королівство вирішило віддати данину поваги - Фредді Меркьюрі, Брайану Мею, Роджеру Тейлору і Джону Дікону. Пам'ятна монета стала першою в серії "Легенди музики". Її випустили у срібному і золотому виконанні.

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Відомий у США пес з "вічно здивованими очима" нарешті знайшов нову люблячу родину. У 2018 році хаскі на прізвисько Джубілі здали в притулок. Від собаки відмовилися через незвичайне розташування очей. Два роки хаскі жила в притулку, поки активісти не опублікувала пост про Джубілі в інтернеті.

За кілька днів до притулку надійшло понад 150 заявок. Тепер собака живе в родині з двома іншими хаскі і чудово себе почуває.