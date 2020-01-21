Лайнер зазнав аварії за три хвилини після злету на висоті 2469 метрів

Український літак рейсу Тегеран-Київ був збитий двома ракетами класу земля-повітря. Їх випустили з зенітно-ракетного комплексу "Тор-М1". Про це пише інформагенція "Блумберг" із посиланням на звіт Організації цивільної авіації Ірану.

У ньому йдеться, що лайнер зазнав аварії за три хвилини після злету на висоті 2469 метрів. А реєстратор польоту і бортовий самописець збитого лайнера є одними з найбільш передових пристроїв у своєму класі.

Іран не має засобів для їхнього декодування. Нагадаю, 8 січня в Ірані збили літак "міжнародних авіаліній України", що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. На облавку перебували 176 осіб. Серед них - 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу.