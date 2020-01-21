В среду, 22 января, в Женеве (Швейцария) соберется комитет ВОЗ из-за вспышки смертельного коронавируса в Китае. Так, комитет должен решить, стоит ли объявлять о "чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения". Об этом сообщает RT.

Известно, что городе Ухань провинции уже третий человек скончался от нового типа коронавируса, который расползается по Азии. Число заразившихся достигло 198 человек.

Отметим, что новый тип коронавируса передается от человека человеку. Ряд случаев заражения в стране объясняются именно контактом с инфицированными.

В США в аэропортах начали устраивать проверку людей, прибывающих из Уханя, на наличие у них нового типа коронавируса, а также контактировавших с ними в самолетах пассажиров. Департамент здравоохранения Гонконга на фоне ситуации усилил санитарный контроль в пунктах пропуска на границе с городом Ухань.

Ранее мы писали о том, что украинских туристов предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. В США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса.

Тем временем Украине обещают две волны гриппа: в конце 2019 года и в начале 2020. Ранее podrobnosti.ua сообщали, как защититься от гриппа.