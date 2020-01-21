Форум в Давосе: Зеленский подготовил спецзаявление [ Редактировать ]
Во второй день Всемирного экономического форума в Давосе, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский выступит со специальным обращением. Напомним, что сам форум стартовал во вторник, 21 января.
Выступление президента начнется в 17:15 по Киеву и продлится полчаса. В прямом эфире будет доступна трансляция с переводом.
Главная тема нынешнего форума - формирование капитализма для всех заинтересованных сторон.
Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологичными.
Так, говорится о том, что грядут климатические катастрофы, потеря биоразнообразия и разрушение наземных и водных экосистем.
В этом году сессия форума будет юбилейной, пятидесятой.
В ней примут участие почти 3000 лидеров из 117 стран, среди них - руководители 53 стран и правительств. Также на форум съедутся более сотни миллиардеров, среди них Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Джордж Сорос.
Читайте также, какие "сюпризы" готовят организаторы форума. Также мы публиковали полный список участников форума.
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