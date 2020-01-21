Во второй день Всемирного экономического форума в Давосе, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский выступит со специальным обращением. Напомним, что сам форум стартовал во вторник, 21 января.

Выступление президента начнется в 17:15 по Киеву и продлится полчаса. В прямом эфире будет доступна трансляция с переводом.

Главная тема нынешнего форума - формирование капитализма для всех заинтересованных сторон.

Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологичными.

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Так, говорится о том, что грядут климатические катастрофы, потеря биоразнообразия и разрушение наземных и водных экосистем.

В этом году сессия форума будет юбилейной, пятидесятой.

В ней примут участие почти 3000 лидеров из 117 стран, среди них - руководители 53 стран и правительств. Также на форум съедутся более сотни миллиардеров, среди них Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Джордж Сорос.

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