Во вторник, 21 января, в Давосе (Швейцария) стартовал Всемирный экономический форум. Известно, что форум будет проходить с 21 по 24 января. На встречи приглашают ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров, мыслителей и журналистов. Форум в этом году посетят 3000 человек из 117 стран. Отметим, что 53 из них - лидеры государств. ВЭФ опубликовали полный перечень участников форума.

На форуме будет присутствовать Владимир Зеленский и Алексей Гончарук.

В числе наиболее влиятельных политических лидеров и глав стран можно отметить президента США Дональда Трампа, федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и исполнительного директора Всемирного банка Кристину Георгиеву.

Кроме того, форум посетят президент Польской Республики Анджей Дуда, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Отметим, что 22 января президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.