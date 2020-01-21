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Курсы английского языка возле метро КПИ

Школа английского языка English Prime будет рада видеть Вас в Киеве, в нашем новом филиале возле метро КПИ на пр-те Победы, 22. Записывайте адрес, станьте на шаг ближе к тому, чтоб свободно общаться на английском.

Методика преподавания

Главная особенность наших курсов английского языка в Киеве заключается в методике прикладного образования. Что это значит для студента? То, что он быстро научится говорить на английском без книг и зубрежки. Да, это действительно возможно. Вы же выучили свой родной язык еще до посещения школы, без грамматики, орфографии, пунктуации. Заметьте, ни один младенец не начинает изучать родной язык с правописания. Для начала он слушает, затем воспроизводит звуки, слова, предложения и начинает полноценно говорить. Так почему же с английским должно быть иначе? За счет простого, правильно изложенного материала, интересных примеров, постоянных диалогов, вы заговорите и очень быстро. Что происходит на наших уроках?

80 % практики и лишь 20 теории, Английский язык становится неотъемлемой частью Вашей речи, Никаких языковых барьеров, Вы начнете думать на английском, Легкое усвоение письменного языка после разговорного.

Курсы английского языка от школы English Prime

Мы с удовольствием научим вас тому английскому, в котором вы на данный момент нуждаетесь. Наша школа существует уже 14 лет. За это время мы разработали самый широкий спектр учебных программ и выпустили десятки тысяч успешных студентов. И сегодня мы предлагаем курсы английского языка для:

детей,

подростков, (школьников),

взрослых людей.

Занятия проводятся в группах, что способствует более продуктивному изучению иностранного языка.

Во время разработки программ мы учитываем не только возрастную группу студента, но и уровень имеющихся у него знаний. Поэтому, в нашей школе доступны:

курсы английского для начинающих - предназначенные для студентов, которые хотят выучить язык с нуля.

авторские курсы для студентов с уровнем Advanced - помогающие усовершенствовать имеющиеся навыки и получить более глубокие знания английского.

Есть в нашем ассортименте и специализированные курсы иностранного языка. Предположим, Вас ждет перспективная работа, учеба, путешествие в другую страну. Возможно, у кого-то появилась возможность расширить бизнес за рубежом. Таких ситуаций много и каждая требует знаний в отдельных отраслях английского. Вот почему в нашем учебном заведении Вы можете:

подготовится к предстоящему собеседованию;

пройти быстрые курсы английского языка для путешественников;

улучшить свой бизнес-английский, посетить авторский курс подготовки к международным экзаменам IELTS.

Также в рамках школы English Prime действуют клубы выходного дня и ведется блог. Это отличная возможность для ученика узнавать что-то новое и поддерживать достигнутый уровень знаний, особенно на момент перерыва в обучении.

Гарантии и качество

Штат наших сотрудников - это квалифицированные педагоги с огромным багажом знаний, опытом и безупречной репутацией. Мы тщательно следим за качеством проведения уроков и соблюдением международных стандартов качества обучения. Наша методика позволяет студентам уверенно, правильно и свободно говорить на английском на интересующие их темы. Мы на 100% уверены в своей методологии. Если же ученик, соблюдая все рекомендации и технологию обучения, не получил должного результата, школа предлагает пройти этот уровень бесплатно во второй раз. В подобных вопросах, вас всегда готовы проконсультировать наши ассистенты и менеджеры.

Расположение

Для тех, кто предпочитает комфортное и эффективное обучение возле своего дома, офиса или же в районе станции метро Киевский политехнический институт, двери школы English Prime всегда открыты для студентов. Оцените все преимущества расположения нашего учебного заведения в 5 минутах от метро. Это реальный шанс избежать киевских пробок и всегда вовремя посещать занятия, невзирая на погоду. Как ориентир можете использовать здание технического университета. Если вы к нему добрались, значит, школа уже совсем близко. Координаты для связи Выбирайте любой из доступных для вас способов получения информации, и мы с радостью вас проконсультируем.

Посетите офис одной из наших школ английского языка на КПИ.

Отметим, что открытие филиала возле станции метро Киевский политехнический институт состоится 20.01.2020 г. До этого момента получить полную информационную поддержку и записаться на интересующий вас курс можно в любом другом нашем отделении.