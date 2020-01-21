Заказать курсы английского языка возле метро КПИ в школе English Prime [ Редактировать ]
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Курсы английского языка возле метро КПИ
Школа английского языка English Prime будет рада видеть Вас в Киеве, в нашем новом филиале возле метро КПИ на пр-те Победы, 22. Записывайте адрес, станьте на шаг ближе к тому, чтоб свободно общаться на английском.
Методика преподавания
Главная особенность наших курсов английского языка в Киеве заключается в методике прикладного образования. Что это значит для студента? То, что он быстро научится говорить на английском без книг и зубрежки. Да, это действительно возможно. Вы же выучили свой родной язык еще до посещения школы, без грамматики, орфографии, пунктуации. Заметьте, ни один младенец не начинает изучать родной язык с правописания. Для начала он слушает, затем воспроизводит звуки, слова, предложения и начинает полноценно говорить. Так почему же с английским должно быть иначе? За счет простого, правильно изложенного материала, интересных примеров, постоянных диалогов, вы заговорите и очень быстро. Что происходит на наших уроках?
- 80 % практики и лишь 20 теории,
- Английский язык становится неотъемлемой частью Вашей речи,
- Никаких языковых барьеров,
- Вы начнете думать на английском,
- Легкое усвоение письменного языка после разговорного.
Курсы английского языка от школы English Prime
Мы с удовольствием научим вас тому английскому, в котором вы на данный момент нуждаетесь. Наша школа существует уже 14 лет. За это время мы разработали самый широкий спектр учебных программ и выпустили десятки тысяч успешных студентов. И сегодня мы предлагаем курсы английского языка для:
- детей,
- подростков, (школьников),
- взрослых людей.
Занятия проводятся в группах, что способствует более продуктивному изучению иностранного языка.
Во время разработки программ мы учитываем не только возрастную группу студента, но и уровень имеющихся у него знаний. Поэтому, в нашей школе доступны:
- курсы английского для начинающих - предназначенные для студентов, которые хотят выучить язык с нуля.
- авторские курсы для студентов с уровнем Advanced - помогающие усовершенствовать имеющиеся навыки и получить более глубокие знания английского.
Есть в нашем ассортименте и специализированные курсы иностранного языка. Предположим, Вас ждет перспективная работа, учеба, путешествие в другую страну. Возможно, у кого-то появилась возможность расширить бизнес за рубежом. Таких ситуаций много и каждая требует знаний в отдельных отраслях английского. Вот почему в нашем учебном заведении Вы можете:
- подготовится к предстоящему собеседованию;
- пройти быстрые курсы английского языка для путешественников;
- улучшить свой бизнес-английский, посетить авторский курс подготовки к международным экзаменам IELTS.
Также в рамках школы English Prime действуют клубы выходного дня и ведется блог. Это отличная возможность для ученика узнавать что-то новое и поддерживать достигнутый уровень знаний, особенно на момент перерыва в обучении.
Гарантии и качество
Штат наших сотрудников - это квалифицированные педагоги с огромным багажом знаний, опытом и безупречной репутацией. Мы тщательно следим за качеством проведения уроков и соблюдением международных стандартов качества обучения. Наша методика позволяет студентам уверенно, правильно и свободно говорить на английском на интересующие их темы. Мы на 100% уверены в своей методологии. Если же ученик, соблюдая все рекомендации и технологию обучения, не получил должного результата, школа предлагает пройти этот уровень бесплатно во второй раз. В подобных вопросах, вас всегда готовы проконсультировать наши ассистенты и менеджеры.
Расположение
Для тех, кто предпочитает комфортное и эффективное обучение возле своего дома, офиса или же в районе станции метро Киевский политехнический институт, двери школы English Prime всегда открыты для студентов. Оцените все преимущества расположения нашего учебного заведения в 5 минутах от метро. Это реальный шанс избежать киевских пробок и всегда вовремя посещать занятия, невзирая на погоду. Как ориентир можете использовать здание технического университета. Если вы к нему добрались, значит, школа уже совсем близко. Координаты для связи Выбирайте любой из доступных для вас способов получения информации, и мы с радостью вас проконсультируем.
- Посетите офис одной из наших школ английского языка на КПИ.
Отметим, что открытие филиала возле станции метро Киевский политехнический институт состоится 20.01.2020 г. До этого момента получить полную информационную поддержку и записаться на интересующий вас курс можно в любом другом нашем отделении.
- Воспользуйтесь «кнопкой связи» на сайте и менеджер ответит вам по телефону.
- Позвоните по официальному номеру учебного заведения (044) 228 41 12.
- Свяжитесь с нами по электронной почте [email protected] и получите ответ на свой е-mail.
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