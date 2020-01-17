Под Черниговом полицейского приговорили к пяти годам тюрьмы за взятку [ Редактировать ]
Под Черниговом осудили следователя Национальной полиции, который вымогал и получил взятку. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
В 2018 следователь вымогал взятку за то, что он не будет привлекать местного жителя к уголовной ответственности за ДТП с пострадавшими.
"Деснянский районный суд Чернигова признал следователя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года", - говорится в сообщении
Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке, а также замминистра и его помощника задержали на получении взятки более миллиона долларов.
Также мы писали о том, что в Киеве "поймали на горячем" чиновника космического агентства. Мужчина получил взятку в размере трех тысяч долларов. Он получал ее от частного предпринимателя за подпись соглашения об аренде недвижимости.
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