Под Черниговом осудили следователя Национальной полиции, который вымогал и получил взятку. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

В 2018 следователь вымогал взятку за то, что он не будет привлекать местного жителя к уголовной ответственности за ДТП с пострадавшими.

"Деснянский районный суд Чернигова признал следователя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года", - говорится в сообщении

Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке, а также замминистра и его помощника задержали на получении взятки более миллиона долларов.