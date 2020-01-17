Российская актриса Екатерина Дубакина, которая в сериале "Моя прекрасная няня" сыграла роль Маши Шаталиной, рассказала о состоянии здоровья звезды сериала Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает КП.

В интервью она рассказала, что следит за ситуацией вокруг актрисы.

Читайте также Новый год в больнице: почему врачи не отпускают Заворотнюк домой

Однако звезда подчеркнула, что не хотела бы обсуждать болезнь коллеги.

Екатерина Дубакина заявила:

Очень страшная ситуация. Но это очень скользкий момент... Мне бы не хотелось обсуждать его подробно. Поясню. Что бы я сейчас не сказала, это будет выглядеть, как попытка ухватиться за обсуждаемую тему. А это некорректно. Я бы не стала. Могу только пожелать здоровья Насте и сил ее близким.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ороссийскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра под Москвой. Также мы писали о том, что медики назвали цену лечения Заворотнюк. Кроме того, сообщалось, что Анастасия Заворотнюк неожиданно обратилась к своим поклонникам.

Отметим, что болезнь Анастасии - не единственная проблема, в ее семью "пришла" новая беда.