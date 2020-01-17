Звезда сериала "Моя прекрасная няня" рассказала о здоровье Заворотнюк [ Редактировать ]
Российская актриса Екатерина Дубакина, которая в сериале "Моя прекрасная няня" сыграла роль Маши Шаталиной, рассказала о состоянии здоровья звезды сериала Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает КП.
В интервью она рассказала, что следит за ситуацией вокруг актрисы.
Однако звезда подчеркнула, что не хотела бы обсуждать болезнь коллеги.
Екатерина Дубакина заявила:
Очень страшная ситуация. Но это очень скользкий момент... Мне бы не хотелось обсуждать его подробно. Поясню. Что бы я сейчас не сказала, это будет выглядеть, как попытка ухватиться за обсуждаемую тему. А это некорректно. Я бы не стала. Могу только пожелать здоровья Насте и сил ее близким.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ороссийскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра под Москвой. Также мы писали о том, что медики назвали цену лечения Заворотнюк. Кроме того, сообщалось, что Анастасия Заворотнюк неожиданно обратилась к своим поклонникам.
Отметим, что болезнь Анастасии - не единственная проблема, в ее семью "пришла" новая беда.
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