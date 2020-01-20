Известного российского рэпера кладут в наркоклинику [ Редактировать ]
Известного российского рэпера Алексея Долматова, более известного под сценическим именем Гуф, кладут в наркологическую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал Super.
Мужчина улетел отдыхать в Таиланд, там он остался без телефона и всех денег. К нему прилетели сестра и его директор.
Родственники решили отправить Алексея Долматова в клинику, чтобы вылечить его от наркотической зависимости.
Сообщается, что родственники решают вопрос о госпитализации Долматова в учреждение в Москве или в Израиле.
Несколькими днями ранее Гуф опубликовал матерное видеообращение в адрес экс-депутата, дзюдоиста Дмитрия Носова. Рэпер обвинил спортсмена в разрушении его семьи. Позже музыкант попросил у поклонников денег.
Ранее сообщалось о том, что преступники спрятали наркотики на миллиард долларов в колонках. В общей сложности было обнаружено 1,596 тонны метамфетамина и 37 кг героина на общую сумму 1,216 млрд австралийских долларов ($828,7 млн).
Также мы писали о том, как 18-летний студент готовил и торговал наркотиками в Telegram.
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