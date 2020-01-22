Жителі Кропивницького пройшли урочистою колоною вулицями міста [ Редактировать ]
Майже тисяча жителів Кропивницько сьогодні урочистою колоною пройшли центральними вулицями міста. Це військові, представники громадськості, студенти та школярі. Учасники ходи розгорнули тридцятиметровий прапор України. Стартувала колона з площі Героїв Майдану, де спочатку вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні, далі зупинилися біля пам'ятника Тарасу Шевченку та фінішували на площі, де розташована скульптура Володимира Винниченка.
"Для нас, центральної України цей день важливий, бо саме наш земляк Володимиир Кирилович Винниченко 22 січня 19 року поставив підпис під актом злуки земель УНР і ЗУНР і це сиволічно, бо центральна Україна об'єднує дві частини України, тому всіх зі святом, бережемо собори душ, соборність України і слава Україні", - говорить Юрій Митрофаненко, краєзнавець.
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