Президент Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятника Тараса Шевченка та Михайла Грушевського. У церемонії взяли участь перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Зеленський та Гончарук після покладання відбули до швейцарського Давоса - на Всесвітній економічний форум. Сьогодні в української делегації там заплановано ряд зустрічей, увечері глава держави виступить з промовою.