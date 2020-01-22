Президент поклав квіти до пам'ятника Тараса Шевченка та Михайла Грушевського [ Редактировать ]
Президент Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятника Тараса Шевченка та Михайла Грушевського. У церемонії взяли участь перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Зеленський та Гончарук після покладання відбули до швейцарського Давоса - на Всесвітній економічний форум. Сьогодні в української делегації там заплановано ряд зустрічей, увечері глава держави виступить з промовою.
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