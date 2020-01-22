Дорофеева показала "жаркое" фото в купальнике [ Редактировать ]
Известная украинская певица, известная как солистка группы "Время и Стекло", Надя Дорофеева, показала новое яркое фото. Артистка вместе с мужем Владимиром Дантесом сейчас находится на отдыхе в Доминикане. Соответствующую публикацию звезда сделала на своей странице в Instagram.
"@vladimirdantes наделал мне за 10 минут столько фоток, что я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужа", - подписала кадр украинская исполнительница.
На фото Надежда позирует посреди пляжа в купальнике, а на ее лице сияет улыбка.
Подписчики активно комментируют новый пост звезды. Кто-то восхищается фигурой Надежды, другие же критикуют фото:
"Самая божественная женщина", "Мы тебя любим", "Фотки просто супер", "Воу, огонь", "Вова, ты лучший фотограф", "Красотка, как всегда, но чего-то купальник внизу плохо сидит, это портит картинку"
Смотрите также, как обнаженная Дорофеева ошарашила поклонников. Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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