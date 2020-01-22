Известная украинская певица, известная как солистка группы "Время и Стекло", Надя Дорофеева, показала новое яркое фото. Артистка вместе с мужем Владимиром Дантесом сейчас находится на отдыхе в Доминикане. Соответствующую публикацию звезда сделала на своей странице в Instagram.

"@vladimirdantes наделал мне за 10 минут столько фоток, что я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужа", - подписала кадр украинская исполнительница.

На фото Надежда позирует посреди пляжа в купальнике, а на ее лице сияет улыбка.

Подписчики активно комментируют новый пост звезды. Кто-то восхищается фигурой Надежды, другие же критикуют фото:

"Самая божественная женщина", "Мы тебя любим", "Фотки просто супер", "Воу, огонь", "Вова, ты лучший фотограф", "Красотка, как всегда, но чего-то купальник внизу плохо сидит, это портит картинку"

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Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.